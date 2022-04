Terminal 7 será construído em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, anuncia, na segunda-feira (11) às 8h30, o planejamento para o início da construção do Terminal 7. O anúncio será feito na avenida Torquato Tapajós s/nº, esquina com avenida do Turismo, bairro Santa Etelvina, próximo ao complexo viário Lydia da Eira Corrêa, local onde o terminal será construído.

O T7 terá 3 mil metros quadrados de área construída e contará com infraestrutura completa, para atender a população de toda a cidade com segurança e conforto.



A partir do Terminal 7, as viagens serão mais rápidas pelo corredor viário, oferecendo mais agilidade aos usuários do transporte coletivo da cidade.Na ocasião, o prefeito dará esclarecimentos sobre o cronograma para o início das obras e previsão do período de entrega do terminal.