Terminal 6 deve ser entregue em dezembro, garante prefeito de Manaus

Manaus/AM - Após vistoria da obra do Terminal 6, que está em construção no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto garantiu que a mesma será entregue em dezembro. O novo terminal de integração já está com 50% das obras concluídas.

“Fiz essa obra porque é necessária, considerando que a área possui, além de muitos residenciais, uma grande quantidade de empresas se instalando. Isso vai fazer com que as pessoas não tenham a necessidade de pegar outro ônibus para ir a um terminal mais distante para poder se integrar à cidade. É uma obra à altura da grande revolução no transporte que estamos fazendo”, afirmou Arthur Neto.

O prefeito de Manaus disse ainda que vai trabalhar intensamente, inclusive entregando obras, até meia-noite do dia 31 de dezembro, quando termina seu mandato. “O jogo só termina quando acaba. Nós vamos fazer tudo o que pudermos. Ainda temos recursos em caixa, economizamos um bom dinheiro, fora o destinado especificamente às obras. Ainda temos algo em torno de R$ 600 milhões para trabalhos em andamento e para realizar outras obras até o final do mandato”, declarou.

O novo terminal de integração da cidade fica nos cruzamentos da avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres) e Comendador José Cruz, possuindo mais de 23 mil metros quadrados. A obra tem coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e já supera 50% de execução. Quando concluída, possuirá quatro plataformas de integração, dispostas de forma paralela, que servirão de apoio aos coletivos e aos passageiros, e terá duas entradas diferenciais, uma pela avenida das Torres e outra pelo ramal do Acará.