Termina entrega de cartões do Auxílio Estadual em Manaus

Manaus/AM - Encerrou nesta sexta-feira (17) a fase de entrega dos cartões do Auxílio Estadual Permanente em Manaus durante o ano de 2021. Os atendimentos serão retomados em janeiro de 2022, para os beneficiários que ainda não foram buscar o cartão. A distribuição do benefício, que encerraria no dia 10 de dezembro, foi prorrogada e teve continuidade no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte, até esta sexta-feira. Dos 158 mil cartões destinados às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza da capital, cerca de 139 mil foram distribuídos, o que equivale a quase 90% do total. E, aproximadamente, 19 mil beneficiários de Manaus ainda não compareceram para receber o Auxílio. A entrega do auxílio teve início no dia 10 de novembro, em nove pontos espalhados por todas as zonas de Manaus. Nesta última fase, os cartões remanescentes passaram a ficar concentrados no CECF Padre Pedro Vignola.

