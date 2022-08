'Terça Solidária' vai ajudar animais em situação de maus-tratos em Manaus

Manaus/AM - Nesta edição da Campanha “Terça Solidária”, o Mirage Park arrecadará ração para cães e gatos. O arrecadado será direcionado para ONGs e Instituições Sociais que realizam trabalhos de resgates de animais que estão em situação de maus-tratos ou abandono. A ação está marcada para acontecer na próxima terça-feira (30), e os interessados em ajudar poderão trocar a doação por 1 passaporte do Park.



Para participar da ação os visitantes devem levar 1kg de ração, podendo ser para gatos ou cachorros, até a bilheteria do Park e trocar por 1 passaporte, dando o direito a usarem todos os brinquedos do local, exceto jogos de fichas.

O projeto

O projeto ‘Terça Solidária' tem como objetivo contribuir com ONGs e Instituições Sociais, que realizam trabalhos assistenciais pelo estado do Amazonas, por meio de ações promocionais no Park que incentivam a participação dos clientes na doação de alimentos unindo solidariedade e diversão.

Funcionamento

O Mirage funciona de segunda a sexta das 18h às 22h e aos finais de semana e feriados das 17h às 22h. Para mais informações basta entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 98200-5780 ou acessar o site www.miragepark.com.br .