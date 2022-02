Técnico de segurança morre após acidente entre motocicleta e carro em Manaus

Manaus/AM - O técnico de segurança Jhordan Douglas Costa da Silva, de 22 anos, morreu após um acidente na Rua Bernardo Michiles, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Consta no boletim de ocorrência registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que Jhordan estava conduzindo sua motocicleta pela via, quando um veículo modelo Fiat, conduzido por Maria Elizabeth C., colidiu frontalmente com o veículo do técnico.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado e a vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde permaneceu internado, entretanto veio a óbito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e as responsabilidades estão sendo apuradas.