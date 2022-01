TCE suspende aluguel de ônibus escolar pela Semed em Manaus

Após a negação do recurso e a recusa total de argumentos, a empresa recorreu ao Tribunal de Contas para avaliar possíveis irregularidades no processo de certame realizado pela Semed.

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) suspendeu uma licitação que contrataria serviços de locação de veículos para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Manaus. A decisão foi publicada terça-feira (25) veio após uma das empresas candidatas à licitação denunciar possíveis irregularidades no certame.

