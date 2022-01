TCE assina termo e permite processo seletivo de estágio na Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) celebrou o ‘Termo de Ajustamento de Gestão’ permitindo a realização de processo seletivo para contratação de estagiários pela Prefeitura de Manaus. O termo foi assinado na última segunda-feira (24) pela conselheira-relatora Yara Lins dos Santos.

Segundo o Termo, a Prefeitura se obriga a adotar os procedimentos legais e, no prazo de 180 dias deve selecionar e contratar, via credenciamento, as Instituições responsáveis pelo processo seletivo.

A Prefeitura se comprometeu a encaminhar ao TCE-AM o edital que vai reger o credenciamento das Instituições, bem como a listagem completa de todas as Instituições selecionadas, após a finalização.

O ‘Termo de Ajustamento de Gestão’ tem o prazo de um ano, a contar da publicação. No entanto, ficou estabelecido que a qualquer momento, as partes poderão rever o termo, mediante aditivo, sendo possível incluir ou excluir medidas que tenham por objetivo o aperfeiçoamento do instrumento.