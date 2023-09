Tadeu de Souza negocia saída do partido do prefeito David Almeida

Manaus/AM - O vice-governador Tadeu de Souza está negociando sua saída do Avante, partido liderado pelo prefeito David Almeida. Ele está em processo de filiação ao PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também de Serafim Corrêa, que recentemente assumiu cargo de secretário no Governo do Amazonas.

A mudança de partido foi confirmada pelo próprio vice-governador em entrevista à imprensa durante evento no Parque Jefferson Peres, na terça-feira (5). De Souza declarou que conversou com Alckmin sobre sua filiação e que também já tratou do assunto com o prefeito.

Até o momento, não há previsão de quando a mudança será efetuada. No entanto, o movimento é considerado um indicativo de que Tadeu de Souza possa ser candidato ao governo do Amazonas em 2026.

Tadeu chegou ao cargo de vice-governador após ser indicado pelo prefeito David Almeida para compor a chapa de Wilson Lima (União) nas eleições de 2022.