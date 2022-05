Tacacá na Bossa volta ao Largo de São Sebastião nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - O Tacacá na Bossa está de volta nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O projeto, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre a 16ª temporada com o cantor Renato Braz, de São Paulo, e o grupo Raízes Caboclas. O acesso é gratuito.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o retorno do evento nas noites de quarta-feira é um marco para o cenário cultural da cidade.

“É muito importante que eventos como o Tacacá na Bossa estejam voltando, porque além de trazer entretenimento para a população, também movimenta a economia e gera emprego em diferentes segmentos da cadeia produtiva da cultura”, afirma o titular da pasta.

O idealizador do projeto, Joaquim Melo, destaca a expectativa para a abertura do Tacacá na Bossa, após dois anos de intervalo em virtude da pandemia da Covid-19. Ele adianta que a programação segue até o mês de dezembro.

“O sentimento é de muita alegria em voltar a realizar um projeto que já está inserido no calendário cultural da cidade de Manaus”, declara Joaquim Melo. “Ficamos também muito felizes com o retorno do público, que, no anúncio do retorno das redes sociais teve quase 25 mil visualizações”, destaca.

Atrações – Renato Braz está em Manaus pela quarta vez. Entre as passagens pela cidade, ele conta que veio em 2004 e em 2015, e ficou impressionado com o evento realizado em uma das praças mais importantes da cidade.

“Fiquei muito emocionado quando toquei minha música, ‘Anabela’, e o público cantou junto, esse sim é um dos maiores presentes para um artista. A minha expectativa não podia ser melhor, pois estou em um lugar onde me sinto muito bem e tenho amigos que fiz para a vida inteira”, comenta o cantor.

Agenda – Em maio, o Tacacá na Bossa reúne no mesmo palco o cantor Cileno e a banda Johnny Jack Mesclado no dia 18, para o Tributo a Bob Marley; enquanto Júnior Rodrigues assume o comando no dia 25, com repertório de samba.