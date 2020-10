Suspensão de cobrança do Zona Azul deve ser prorrogada em Manaus

Manaus/AM - A gratuidade no pagamento do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, que estava previsto para encerrar nesta quarta-feira (30), foi prorrogado pela Prefeitura de Manaus. O serviço de cobrança está suspenso desde março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A medida de suspensão vale tanto no Centro da capital, que possui 2.694 vagas quanto no bairro Vieiralves, com 629 vagas de estacionamento disponíveis.

O período da prorrogação ainda não foi informado.