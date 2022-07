Suspeitos de matar Dom e Bruno dão entrada em presídio de Manaus

Manaus/AM - Ruben Dario da Silva Villar, o 'Colômbia' e Jefferson da Silva Lima, o 'Pelado da Dinha', foram encaminhados, nesta segunda-feira (25), para celas comuns do Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus (CDPM 1). Eles são suspeitos de participarem da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips.

Além deles, estão presos também Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos" e Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado", por suspeita de participarem do crime.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Pelado da Dinha, dos Santos e Pelado devem ser julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em junho, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Dom e Bruno foram executados a tiros e depois foram esquartejados, queimados e enterrados no Vale do Javari.