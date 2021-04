Supermercados e padaria são autuados por irregularidades em Manaus

Manaus/AM - Fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus resultou na autuação de dois supermercados e na interdição de uma panificadora, por infrações às normas sanitárias, que colocam em risco a saúde dos consumidores. A ação aconteceu na última quarta-feira (31).

“Além das infrações sanitárias, uma parte significativa do público, nos locais vistoriados nesta quarta-feira, estava descumprindo as exigências da situação de pandemia, como o uso de máscaras e a observação do distanciamento social. Assim como é extremamente importante que os estabelecimentos exijam do público o cumprimento dos protocolos, a população também precisa agir de acordo, e contribuir para a proteção coletiva contra a Covid-19 em locais públicos. O prefeito David Almeida orienta que intensifiquemos essa fiscalização, para evitar a propagação do coronavírus”, explicou o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

Supermercados

Em uma ação de inspeção e orientações, programação da Comissão Integrada de Fiscalização (CIF), em cinco supermercados localizados na avenida Autaz Mirim e na Bola do Produtor, na zona Leste da cidade, dois estabelecimentos foram autuados por estarem descumprindo os protocolos sanitários contra a disseminação da Covid-19.

“Em ambos os locais foi registrada aglomeração de pessoas e grande parte dos frequentadores não estava usando máscaras”, conta o fiscal da Visa Manaus, Augusto Kluczkovski.

Como os estabelecimentos não tomaram providências para garantir a segurança sanitária de seus consumidores, também responderão a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa e outras sanções. Os outros três supermercados estavam cumprindo os protocolos, então houve apenas orientações ao público e aos funcionários.

Os fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos (GVPRO) da Visa, também inspecionaram uma panificadora no bairro Alvorada III, zona Oeste de Manaus, dando suporte à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), da Polícia Civil.

Segundo a fiscal da Visa, Luciana Fares, as instalações do estabelecimento estavam em condições higiênico-sanitárias insalubres, com infiltrações, buracos, equipamentos em mau estado de conservação e funcionários sem os equipamentos adequados (uniforme, touca, sapato fechado, máscara), para manipular os produtos e atender o público.

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços, por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]