Stand da Nilton Lins é destaque na Feira do Polo Digital de Manaus

Manaus/AM - Empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e tecnologia voltada para a solução prática dos problemas do cotidiano da sociedade são alguns dos principais destaques que a Universidade Nilton Lins apresenta em seu stand na 4ª Feira do Polo Digital de Manaus, aberta oficialmente na tarde desta quinta-feira (3), em Manaus.

A inBioTa – Incubadora de Bionegócios e Tecnologia da Amazônia, é a Incubadora da Nilton Lins que atua no fomento de empresas e startups. Com apenas dois anos de criação, a inBioTa concorre este ano ao prêmio Jaraqui Graúdo e levou para o evento todas as empresas iniciantes que atualmente estão atuando junto à instituição nos segmentos de economia verde, pesquisa e inovação tecnológica.

“A Nilton Lins participa com um espaço próprio nesta 4a edição da Feira do Polo Digital, o principal evento do setor no Estado, e mostra definitivamente a importância e a consolidação das ações desenvolvidas pela universidade ao longo de sua história de apoio à pesquisa e de incentivo à criação de novos negócios que possam colocar o Amazonas na dianteira da inovação e na solução direta de questões que afetam o cotidiano de todos”, destacou o professor da Nilton Lins e coordenador da inBioTa e, Carlos Filipe Guimarães.

Também no stand, o público visitante da feira poderá conhecer projetos e equipamentos já desenvolvidos e em uso dentro da universidade, como as tecnologias já utilizadas para o ensino dos acadêmicos dos cursos de Saúde e a antena de Internet da empresa Starlink, que pode captar os sinais da rede mundial de computadores nas áreas mais remotas do estado.

"Inovação, sustentabilidade, bioeconomia, pesquisas aplicadas e empreendedorismo universitário estão no centro das ações planejadas pela direção da Nilton Lins para os próximos 30 anos", destacou a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Nilton Lins e membro do conselho da incubadora Inbiota, Cleuciliz Santana.

O stand da Nilton Lins estará aberto para o público durante os três dias da Feira do Polo Digital de Manaus, que acontece até amanhã (dia 5), no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores.