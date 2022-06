SSP emite mais de 270 RGs em ação social neste fim de semana em Manaus

A ação reuniu moradores do bairro na Escola Estadual Professor Raifran Belchior da Silva, das 8h às 13h. De acordo com o diretor do IIACM, Mahatma Porto, todas as senhas disponibilizadas para a emissão foram esgotadas. Segundo ele, o objetivo foi levar o serviço para a população, diante da alta demanda para a emissão do documento.

Manaus/AM - O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizou a emissão de 275 Registros Gerais (RG), no sábado (04). A atividade ocorreu durante uma ação itinerante, alusiva ao aniversário do bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus.

