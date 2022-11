SPA procura família de idoso internado em Manaus

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato nos telefones (92) 3672-3254 e 3672-3250, ou procure o Serviço Social do SPA, localizado na Praça Ismael Benigno,155, no São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

Na unidade, o homem informou que a mãe se chama Maria Alves de Almeida, mas não sabe dar mais informações a respeito do endereço ou de outros familiares. Ele está sob os cuidados da equipe de profissionais do SPA, mas precisa de um acompanhante.

