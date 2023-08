SouManaus 2023: Manaus abre último lote de inscrição para os palcos Guardião da Amazônia e Amazona

O último lote com 50 mil pulseiras para os dias 5 e 6 de setembro, nos palcos Guardião da Amazônia e Amazona, do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, vai ser aberto nesta sexta-feira, 25/8, a partir das 19h, conforme divulga a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult). A inscrição pode ser realizada pelos sites soumanauspassoapaco.com.br ou no eventos.manaus.br.

No total, 140 mil pulseiras foram distribuídas em cinco lotes. O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destaca o sucesso do evento pelos acessos ao site oficial, e lembra que a inscrição é apenas para dois dos sete palcos do festival.

Os shows do megaevento acontecerão durante três dias de setembro, dos quais, nos dois primeiros dias são necessárias pulseiras para acessar os palcos localizados dentro da área portuária e que conta com os headliners: David Guetta (5/9), Léo Magalhães (5/9), Zé Felipe e Virgínia (5/9), Humberto Gessinger (5/9), Murilo Huff (5/9), Zeca Pagodinho (6/9), Marina Sena (6/9), MC Kevin O Chris (6/9), Lobão (6/9), Biquini (6/9).

O dia 7 de setembro será focado no religioso e infantil. A programação conta com os artistas Padre Fábio de Melo, Padre Duda, Célio Costa e o musical Show da Zelda, no palco Amazona; e, no palco Guardião da Amazônia, as atrações Isadora Pompeu, Israel Salazar e banda Amém.

Programação para todos os públicos

Buscando reforçar o legado de valorização da cultura local e o respeito às diversidades, o maior Festival de Artes Integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, conta com uma line-up regional diversificada. A 8ª edição do evento, realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro, contará com 18 atrações nacionais de ritmos variados, além de incluir mais de 600 trabalhadores da cultura local dos segmentos artísticos de música, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais e teatro, somados aos profissionais da gastronomia e artesãos envolvidos durante a realização do festival multicultural.

O evento será distribuído em 10 áreas de ocupação no centro histórico, com oito horas de programação em todos os três dias de evento, somando um total de 240 horas de imersão e experiência artístico-cultural, tendo dois palcos principais localizados dentro do porto de Manaus, com vista para as margens do rio Negro, totalizando mais de 43 mil metros quadrados de intervenção.