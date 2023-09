SouManaus 2023 abre espaço para diferentes manifestações culturais

Na rua Bernardo Ramos, tradicional pela conservação do patrimônio arquitetônico do centro histórico de Manaus, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), organizadora do #SouManaus, criou espaço para uma feira de artesanato , na qual é possível encontrar trabalhos que representam uma grande diversidade artística.

