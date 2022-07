Sobe para 17 o número de famílias atingidas por mega incêndio em Manaus

As doações podem ser entregues na sede da Semasc, localizada na av. Ayrão, no Centro, setor de gabinete.

Segundo a Defesa civil, em uma das residências moravam 2 famílias. As vítimas foram encaminhadas para o ginásio Ninimberg Guerra, no próprio bairro, e receberam os serviços de triagem, e outros benefícios eventuais, como cestas básicas, fogão e geladeira.

Manaus/AM – Subiu para 17 o número de famílias que ficaram desabrigadas por conta do incêndio que destruiu 17 casas de madeira em uma área de igarapé no bairro São Jorge, na noite dessa terça-feira (26).

