Site para venda de ingressos do jogo entre Flamengo x Audax em Manaus fica fora do ar

Manaus/AM - O site ingressoSA.com, que está realizando a venda dos ingressos para o jogo do Flamengo x Audax em Manaus, está com instabilidade. A venda online de ingressos iniciou nesta quarta-feira (27), e a partida acontece na Arena da Amazônia, no dia 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

Quem busca comprar um ingresso para assistir a partida, terá que ser paciente, pois desde às 16h o site aparece com a tela branca com a frase: "Em manutenção". Alguns torcedores já haviam notado a lentidão no site na hora da compra, pouco antes de o mesmo ficar fora do ar. A empresa ingresso SA ainda não se pronunciou sobre o que causou a instabilidade no site.

Os valores dos ingressos para Flamengo x Audax variam entre R$ 150 e R$ 600. As entradas são divididas em cadeiras normais e vips. Criança até um ano de idade não paga entrada. Serão disponibilizados até cinco ingressos por CPF e estudantes e idosos de 60 a 65 anos pagam meia entrada.