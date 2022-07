Site de cadastramento estudantil em Manaus tem instabilidade nesta terça

Caso algum usuário esteja com dificuldades no cadastro dos créditos para receber a gratuidade, o mesmo pode entrar em contato pelo número (92) 98818-1072, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Assim que o órgão tomou ciência do problema, acionou a equipe de Tecnologia da Informação para averiguar a situação, e está focada na busca da solução do problema.

