Sistema de bilhetagem fica fora do ar e causa transtornos no transporte público em Manaus

Manaus/AM - Além dos micro-ônibus do transporte Alternativo, os ônibus do transporte público convencional também foram afetados pelo problema no sistema de bilhetagem que permite o uso dos cartões Passa Fácil Cidadão, Estudante e Vale Transporte em Manaus.

De acordo com os usuários, desde o início da manhã desta sexta-feira (1), o sistema está fora do ar e cobradores estão tendo que liberar as catracas.

O Sinetram confirmou a falha e emitiu uma nota à imprensa informando que está tomando as devidas providências para garantir que o serviço seja reestabelecido.

O órgão diz ainda que os passageiros do transporte coletivo não serão prejudicados. Confira:

"O SINETRAM informa que foi surpreendido com o sistema de bilhetagem eletrônica fora do ar nesta sexta-feira, 1º de outubro. Em vista do interesse público, o SINETRAM ingressou com um pedido de mediação na "Câmara de Arbitragem e Mediação do Norte - CAMNORTE" com a empresa provedora de tecnologia a fim que se mantenham as operações normais e está tomando todas as medidas cabíveis para reverter a situação.

O SINETRAM destaca, ainda, que os cidadãos usuários do sistema de transporte coletivo não estão sendo prejudicados. Quem possui o cartão vale transporte, cidadão e estudantil, basta fazer o procedimento do validador, mostrar o cartão para a câmera do veículo para o registro da imagem, que a catraca será normalmente liberada pelo cobrador".