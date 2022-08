Sinetram volta a atender por agendamento; saiba como marcar

Manaus/AM - O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) voltará a atender presencialmente por agendamento a partir desta segunda-feira (8), na central localizada na Avenida Constantino Nery 476, Centro e no Posto do Shopping Phelippe Daou, das 07h às 16h50.

O Sinetram começou a atender através de marcação de data e horário em março de 2021 e vinha realizando atendimento sem essa necessidade desde o dia 17 de junho deste ano, quando passou a operar através do novo sistema de bilhetagem.

Agendamento - Para ser atendido a partir do próximo dia 8, o usuário do transporte coletivo deverá realizar um agendamento prévio no site do Sinetram (http://sinetram.com.br/agendamento) ou através do aplicativo "Cadê meu ônibus".

O serviço prestado presencialmente no sindicato é apenas a emissão e desbloqueio de cartões PassaFácil. Demais demandas relacionadas ao órgão podem ser resolvidas através do site, SAC por telefone no número 0800-212370, Whatsapp (92) 98444-4412 ou pelo e-mail [email protected]

As pessoas que precisam fazer emissão de cartões na modalidade Vale Transporte primeira via, com encaminhamento da empresa empregadora, e demais vias, não precisam agendar para receber o serviço.