Sinetram oferta serviço de entrega do Cartão PassaFácil em Manaus

Manaus/AM - O “2ª via delivery”, nova ferramenta de solicitação de emissão de Cartão PassaFácil com serviço de entrega, foi criada e desenvolvida pelo Sinetram para facilitar o dia a dia de empresas e usuários e que utilizam a carteirinha física nos ônibus, terminais e estações transferência da cidade.

Segundo o Gerente de Bilhetagem do Sinetram, Fábio Byron, a novidade leva comodidade à população.

“O fluxo de pessoas que procura o serviço no início do ano é sempre maior, especialmente no período que antecede o início das aulas, e a nova ferramenta vem oferecer uma opção prática quem precisa emitir seu cartão sem precisar faltar um dia de trabalho ou apenas quer receber a carteirinha em casa, sem se descolar até o Sinetram”, ressaltou Fábio.

É importante lembrar que o período de cadastro recadastro estudantil iniciou no último dia 16 e estudantes da rede particular e do Ensino Superior de Manaus já podem garantir o direito à meia-passagem estudantil. O benefício é garantido pela Prefeitura de Manaus e o serviço é realizado por meio do portal estudantes.manaus.am.gov.br até 28 de fevereiro.

Os alunos que têm direito à gratuidade (Passe Livre), não precisam fazer o cadastro ou o recadastro porque o reconhecimento é feito automaticamente pelo sistema da administração municipal.

Para solicitar a segunda vida do cartão através do “2ª via delivery” é fácil e rápido. O atendimento é realizado via WhatsApp através do número 92 98444-4412 na opção 2 (Emissão de Segunda via do cartão PassaFácil), e basta o cidadão informar os dados do CPF, selecionar qualquer uma das modalidades disponíveis no sistema de transporte coletivo da capital (comum, vale transporte e estudantil), escolher o layout de sua preferência e aguardar o envio da mídia sem precisar comparecer em um dos postos de atendimento do sindicato. A entrega é realizada em até 48h horas no endereço informado e é cobrada uma taxa de conveniência de R$ 12,00 pelo serviço.