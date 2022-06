Sinetram diz que pode paralisar transporte público após proibição de novo sistema de bilhetagem

Manaus/AM – Após muita polêmica sobre os problemas causados pela implantação do novo sistema de bilhetagem do transporte público, o Sinetram decidiu se manifestar e avisou que paralisar o serviço.

Em documento enviado ao Ministério Público do Estado (MPE-AM), o órgão diz que está em processo de adequação e que se a decisão judicial que determinou a proibição da implementação do sistema for mantida, os usuários do transporte público podem ficar sem o serviço.

“No entanto, destacamos que, caso seja mantida a decisão proferida pelo douto juízo de piso, considerando o avanço do processo de adequação eletrônica como um todo, a ordem judicial implicará na iminente paralisação do transporte coletivo”, diz um trecho do documento.

Vale lembrar que além da proibição referente ao sistema, a justiça também bloqueou R$ 3 milhões das contas do órgão por descumprir a decisão proferida.