Sine oferece 167 vagas de emprego nesta segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 167 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (9), de 8h às 16h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 28

18 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos domingos.

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Recebe mercadorias e realiza a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 12/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – ensino superior em engenharia elétrica ou mecânica cursando ou completo

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de manutenção predial e faciliteis; desejável conhecer fiscalização de serviços de manutenção predial e projetos/ memorial descritivo; Organização do software de gestão de manutenção; Controle de cumprimento de prazos; Controle e gestão dos contratos terceiros; Controle das atividades de manutenção predial.

Atividades – auxiliar na realização de levantamentos, desenvolvimento e legalização de projetos de edificações sob supervisão, planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços; realizando levantamentos; desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinar mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Atendimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento telefônico com foco em prestação de assistência aos clientes em diversas situações.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber os produtos, administrar o movimento até o estoque. Além disso, ele recebe e confere as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos pela empresa.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste. Cidade Nova, Alvorada, Lírio do Vale e Petrópolis. Precisam ter disponibilidade para trabalhar de 6 às 14H de Segunda a sábado;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B", Pacote office avançado, aptidão nos softwares: Revit, Autocad, Sketchup, Ms Project e disponibilidade de horário. Desejável formação Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações.

Atividades – realizar levantamento técnico em campo em áreas diversas (civil, elétrica, montagens e refrigeração), elaboração de orçamentos, emissão de relatório e laudos técnicos, elaboração de projetos, planejamento de obras, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de vendas

Escolaridade – ensino técnico em Edificações Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Habilitação Categoria "B", Pacote office avançado, aptidão nos softwares: REVIT, AUTOCAD, SKETSHUP, MS PROJECT e disponibilidade de horário; desejável formação Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações;

Atividades – realizar levantamento técnico em campo em áreas diversas (civil, elétrica, montagens e refrigeração), elaboração de orçamentos, emissão de relatório e laudos técnicos, elaboração de projetos, planejamento de obras, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que morem no bairro da compensa 1 ou adjacências;

Atividades – atender o público, recebendo os pagamentos, emitindo notas e fechando o caixa do ambiente em que trabalha.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

Vagas Comércio – 59

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Compensa e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residem no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas).

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica, boa comunicação e conhecimento no ramo de vendas;

Atividades – responsável pela loja, equipe e mercadorias; avaliar e monitorar o desempenho da equipe.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em Ciência da Computação ou técnico de Informática;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em LGPD, sistema TOTVS, Banco de dados Oracle/SQL SERVER;

Atividades – implantação e mapeamento de processos e procedimentos referentes ao departamento, em todos os setores da instituição; resolução de problemas de infraestrutura e do sistema ERP; acompanhamento contínuo de certificados digitais a vencer e contratos de internet; dar suporte aos colaboradores sempre que for necessário no uso do pacote Office e rede.

Vaga disponível até 10/1/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanham as atividades dos padeiros, auxiliam na preparação de massas, folhados, bolos, tortas, salgados entre outros.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Atendimento

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento telefônico com foco em prestação de assistência aos clientes em diversas situações.

Vaga disponível até 10/1/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis Planejado

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados;

Atividades – montagem de modulados de acordo com projeto/móveis projetados

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar nas proximidades da Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – informática básica e boa comunicação;

Atividades - atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 10/1/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos NR10, NR 13 e NR 35;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha Industrial com alta demanda;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Vaga disponível até 9/1/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades