‘Sine nos Bairros’: ação itinerante vai atender moradores das zonas Sul e Oeste de Manaus neste sábado

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai levar os serviços do Sine Manaus para as zonas Sul e Oeste da cidade neste sábado, 2 de setembro.

A ação itinerante vai acontecer das 8h às 12h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam), no bairro Lírio do Vale, zona Oeste, e na escola de samba Reino Unido da Liberdade, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

Na ação, os moradores poderão se cadastrar para vagas de emprego, solicitar orientação para carteira de trabalho digital e seguro-desemprego. Para participar, é necessário levar documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

“Esta é uma oportunidade para os moradores das comunidades da capital acessarem os serviços do Sine Manaus sem precisar se deslocar para o centro da cidade. Estamos levando nossos serviços para perto da população, para facilitar o acesso a essas oportunidades”, disse o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo.

A ação itinerante do Sine Manaus é parte da estratégia da Semtepi de ampliar o atendimento à população e levar os serviços públicos para mais perto das pessoas.