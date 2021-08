Sine Manaus: Mais de 6 mil atendimentos foram realizados em julho

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), apresentou o balanço de atividades do Sine Manaus do mês de julho, que mesmo diante do quadro de pandemia, não foram interrompidas. Desde o retorno das ações presenciais do Sine Manaus, no mês de abril, já foram realizados, aproximadamente, 30 mil atendimentos, sendo 13.600 deles por meio do chat. De acordo com os dados, 6.116 pessoas foram atendidas durante o mês de julho.

Conforme o balanço do Sine Manaus, no mês de julho, o total de 6.116 pessoas foram atendidas, dos quais, 2.092 efetuaram novos cadastros; seguido de 1.095 pessoas recepcionadas para o seguro-desemprego. Dos 6.116 atendimentos, o total de 1.777 se deu por meio do chat pro. O número de candidatos encaminhados a uma vaga de emprego foi de 1.147, enquanto a quantidade de vagas oferecidas foi de 580 oportunidades, oriundas de 160 empresas parceiras. O total de pessoas inseridas no mercado de trabalho foi de 131. As orientações sobre a carteira de trabalho fecharam em 342 registros.