Sine Manaus leva atendimento itinerante em 3 bairros neste sábado

“Estamos ofertando mais um sábado de ações com o Sine Manaus, levando esse atendimento para mais perto da população. Se o candidato estiver dentro do perfil da vaga de emprego, ele já recebe no local o encaminhamento para o mercado de trabalho”, destacou Fábio Araújo, diretor do Sine Manaus.

A população terá acesso a serviços como vagas de emprego, cadastro no Sine Manaus, orientação referente à Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

