Sine Manaus divulga 218 vagas de emprego para esta quinta

Manaus/AM- O Sine Manaus divulgou 218 vagas de emprego em várias áreas de atuação, para esta quinta-feira (2), de 8h às 17h. Todos os serviços estarão concentrados nos postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e galeria Espírito Santo, Centro, devido a suspensão do atendimento presencial no posto do shopping Phelippe Daou pelo período de 15 dias.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem fazer o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos. Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

Vagas novas – 28

1 vaga – Pintor

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente, executar vendas, emitir relatórios.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Técnico Eletrônico em Geral

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação "AB ou B"

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador Telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência a partir de 2019;

Atividades – Realizar manutenção, captação de novos clientes e vendas de produtos.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar atividades de manutenção, captação de novos clientes e equipe de vendas.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar clientes na loja e atuar na organização dos carrinhos.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar a carga e descarga de mercadorias.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar e abastecer prateleiras, verificar a precificação dos produtos.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, passar e empacotar produtos.

Vaga disponível até 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em gestão de refeições coletivas industriais;

Atividades – Conhecer os contratos das unidades sob sua responsabilidade, garantindo o cumprimento do contrato e a satisfação do cliente, auditar os dados de gestão da unidade através das ferramentas de controle, estabelecer continuamente novas metas para as gerentes de restaurantes para desenvolvê-las e implantar novos contratos. Responsável pelo orçamento anual da unidade a aprovar as alterações de cardápio de sua unidade.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 190

1 vaga – Instalador de Persianas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial ter conhecimento de fabricação de persianas e instalação de cortinas;

Atividades – Realizar entrega, montagem e instalação de persianas.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas áreas administrativas.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 Vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir moto própria com documentação atualizada e cursos de pacote Office;

Atividades – Realizar cobrança, negociações, atividades bancárias e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Estágio de Informática

Escolaridade – Ensino superior cursando, em Engenharia Civil ou Arquitetura;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir domínio em AutoCAD;

Atividades – Ajudar na elaboração de desenhos de Arquitetura e Engenharia Civil utilizando o software AutoCAD e na definição de formatos, escalas e sistemas de representação e prioridade de desenhos.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao Coordenador.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 3° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Estudar no turno da manhã e não ter outro vínculo de estágio;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 06/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com elétrica básica e solda Foscoper;

Atividades – Realizar instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Faturista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência em faturamento de notas fiscais do comércio.

Atividades – Emitir notas fiscais de produtos e serviços e realizar cálculo de impostos e alíquotas. Receber e preparar documentos para análise cadastral e liberação de crédito a fim de gerar faturamento e liberar pedidos.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação "D" ou "E" dentro do prazo de validade;

Atividades – Vistoriar o veículo que vai usar, verificar o itinerário da linha, conduzir o veículo em consonância com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, Secretaria Municipal dos Transportes e normas internas da Empresa.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar e conduzir o serviço operacional nas atividades do serviço de higiene e limpeza.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Recebimento, conferência e armazenamento correta das mercadorias.

Vaga disponível até 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na CTPS ou declaração;

Atividades – Responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" ou "B".

Atividades – Realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água;

Vaga disponível até o dia 10/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pds[email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança Eletrônica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B".

Atividades – Realizar instalação de equipamentos eletrônicos do sistema CFTV; fazer manutenção preventiva e corretiva; levantamento de material; configurações em câmeras, alarmes e controle de acesso.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Depósito - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias por cliente.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Eletricista

Escolaridade – Ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso CLP (Controlador Lógico Programável) será um diferencial. Cursos de NR10 e NR 35 dentro do prazo de validade são obrigatórios.

Atividades – Fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa. Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR33 e NR 35.

Atividades – Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Desejável que o candidato possua NR 33 e NR 35. Candidato que não possuir experiência, mas estiver cursando Técnico em Mecânica também será aceito;

Atividades – Reportar-se ao supervisor imediato de manutenção. Auxiliar em serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Transportar e arrumar mercadorias no estoque, armazenar mercadorias a fim de garantir a organização adequada.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter NR35, NR18, NR10 e cursos na área de hidráulica;

Atividades – Executar atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção e reparos como pintura, alvenaria, hidráulica, elétrica dentre outros.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de Delivery

Escolaridade – Ensino Superior ou Técnico em Administração completo ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar, controlar e organizar a rotina do estabelecimento.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" e veículo próprio;

Atividades – Realizar vendas externas no varejo, trabalhar sempre se atentando ao alcance das metas.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros; posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas e retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria AB dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar a reposição de produtos diversos em gôndolas, vitrines e prateleiras, realizando a conferência da validade dos produtos, organizando os produtos de forma otimizada e auxiliar no controle de estoque e manuseio de mercadorias no depósito.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Limpar e cortar a carne, atendendo aos pedidos dos clientes e separar a carne que for solicitada, cortando da maneira que o cliente preferir.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Amanhar peixes de acordo com a solicitação do cliente.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber os valores de vendas de produtos e serviços, realizar atividades técnico administrativas, prestar informações e controlar numerários e valores.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar área Externa e interna da empresa.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 2/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B";

Atividades – Realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até o dia 3/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]