Sine Manaus disponibiliza 81 vagas de emprego para esta quinta-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 81 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (30), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Confira vagas: 2 vagas – Cozinheiro Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração; Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento 15x15. Atividades – Preparação de massas e comidas regionais e internacionais. Vaga disponível até 5/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Auxiliar de Cozinha Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração; Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento 15x15. Atividades – Auxiliar na preparação de massas e comidas regionais e internacionais e serviços no geral. Vaga disponível até 5/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Camareira Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração; Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento 15x15. Atividades – Arrumação, limpeza e conservação. Vaga disponível até 5/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Padeiro Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração; Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento 15x15. Atividades – Preparar massas e salgados. Vaga disponível até 5/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD) Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Não é necessário; Atividades – Auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações. Vaga disponível até 6/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 3 vagas – Auxiliar de Estoque Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando em Ciências Contábeis; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em rotinas de recebimento: entrada, conferência qualitativa e quantitativa e regularização. Atividades – Auxiliar nas atividades administrativas e demais atividades inerentes à função. Vaga disponível até 3/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens. Vaga disponível até 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Técnico em Informática Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Ter curso técnico de Informática e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”; Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função. Vaga disponível até 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 Vaga – Técnico de Refrigeração Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento com Chopperia; Atividades – Elaborar projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realiza instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplica testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento. Vaga disponível até 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 3 vagas – Alimentador de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado; Atividades – Auxiliar no processo produtivo; tarefas diversas. Vaga disponível até 7/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD) Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando Administração ou Logística; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado; Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos. Vaga disponível até 5/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 6 vagas – Padeiro Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Atividades – Separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a massa. Vaga disponível até 4/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 4 vagas – Auxiliar de Padeiro Escolaridade – Ensino fundamental completo; Experiência – Seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento com máquinas cilindro; Atividades – Auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, massas, fabricação de pães e bolos e controlar a qualidade dos alimentos. Vaga disponível até 3/1/222 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 8 vagas – Meio Oficial de Extrusão Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – Conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade. Vaga disponível até o dia 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 40 vagas – Operador de Extrusão Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – Operar máquinas de Extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo. Vaga disponível até o dia 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 3 vagas – Líder de Extrusão Escolaridade – Ensino médio completo; Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – Organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica. Vaga disponível até o dia 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Auxiliar Administrativo Escolaridade – Ensino superior em Administração incompleto; Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – Receber, conferir e arquivar documentos, criar e administrar planilhas no Excel. Vaga disponível até o dia 30/12/221 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

