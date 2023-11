Sine Amazonas faz seleção para 178 vagas de emprego em Manaus

Manaus/AM - Está em busca de emprego? O Sine Amazonas oferta 178 vagas para esta segunda-feira (13). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos de documentos originais e currículo.

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.



Vagas Disponíveis



40 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Primeiro emprego.

Obrigatório certificado de dispensa militar.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONSULTOR(A) DE VENDAS TINTAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de acessórios para pinturas e materiais de construção.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR (TINTAS AUTOMOTIVAS)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de tintas automotivas e pigmentação em geral, conhecimento em orientação ao cliente sobre tintas automotivas

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE / BAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de Administração e Gerenciamento. (3º Período)

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Garçom ou Barman

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Gastronomia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: NUTRICIONISTA - SUPERVISÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na função.

CRN Ativo; ênfase em qualidade, experiência em grande demanda de refeições, supervisão e distribuição dos serviços, liderança e gestão de equipe. Diferencial gestão da qualidade em segurança alimentar e gestão de estoque de insumos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: NUTRICIONISTA - GERÊNCIA

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na função.

CRN Ativo

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDORA INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - III

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO - CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de direção defensiva.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (3º Período);

Com experiência na função.

Cursos em Administração e afins.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MEC NICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Precisa morar nas adjacências da zona norte e disponibilidade para trabalhar no km 03, da Br 174 (fica 5 minutos depois da barreira).

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na função.

Liderança de equipes de estoque, Recebimento, Conferência e organização de material, Vivência na área de comércio, Gestão de equipes e Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS AUTOMOTIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter CNH Categoria D, experiência comprovada em CTPS, preferencialmente ter trabalhado em construção civil, obras de pavimentação e terraplanagem.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter CNH A e moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: CONSULTOR(A) DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ser proativo, técnicas de vendas, relacionamento interpessoal e comunicativo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de: atendimento ao cliente, vendas, informática básica

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)



05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidade em Pacote Office.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Ter como diferencial o curso de atendimento ao cliente.

Residir próximo do coroado ou alvorada.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.