Sine abre 880 vagas para cursos de qualificação em Manaus; confira

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM) lança nesta segunda-feira (5) edital com 880 vagas para cursos de qualificação na modalidade presencial, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os cursos são direcionados para as pessoas que buscam qualificação profissional visando entrar no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas, e os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e preencher o formulário, que ficará disponível até o preenchimento das vagas.

É importante que os candidatos leiam o edital com atenção para que não haja qualquer dúvida, sendo necessário que, no ato de inscrição, sejam anexados e enviados os documentos de RG e CPF, e comprovantes de escolaridade e residência.



A lista dos candidatos aprovados será publicada, no Portal do Trabalhador, e as aulas estão previstas para começar na quarta-feira (14), na sede da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti), que gerencia o Sine Amazonas, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, as que forem presenciais, além das aulas remotas que também terão inicio no dia 14 de junho.



LISTA DOS CURSOS



• Primeiros Socorros na Indústria - 15h

• Inspetor de Controle de Qualidade - 20h

• Técnica de Atendimento ao Cliente - 20h

• Organizador de Eventos – 90h

• Informática Básica – 80h

• Informática Avançada – 80h

• Assistente Administrativo – 150h

• Marketing para Negócios Digitais – 80h