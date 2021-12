Sinalização de trânsito é reforçada após pedido de moradores na zona Sul de Manaus

Além dos bairros já atendidos, as avenidas Professor Nilton Lins, zona Centro-Sul, Torquato Tapajós e avenida das Torres, na zona Norte, também a avenida Oitis no Distrito Industrial, zona Sul, já estão na fase final dos trabalhos.

“Fizemos a revitalização das faixas de pedestres, pintura de lombadas e também implantação de placas de proibição de estacionamento na avenida Rio Negro, única via de acesso ao bairro. Os moradores reclamavam muito que havia carros dos lados e isso atrapalhava o fluxo de entrada e saída, devido o congestionamento”, destacou o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes.

Manaus/AM - A sinalização de trânsito foi reforçada nas ruas do bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus, após pedido de moradores para ordenar e organizar as vias do bairro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.