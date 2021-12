Shoppings ficam lotados dois dias antes do Natal em Manaus

Manaus/AM - Faltando dois dias para o Natal, os shoppings de Manaus registraram um fluxo visivelmente maior de pessoas nesta quarta-feira (22). O movimento mais intenso é típico nos centros comerciais nessa época do ano, motivado por clientes que deixam para fazer as compras natalinas e de ano novo para última hora. Os shoppings de Manaus ampliaram o funcionamento das lojas e praças de alimentação para que clientes tenham mais tempo para as compras. Os shoppings de Manaus ampliaram o funcionamento das lojas e praças de alimentação para que clientes tenham mais tempo para as compras.

