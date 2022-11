Procon e Comissões de Defesa do Consumidor fiscalizam ofertas da Black Friday em shopping de Manaus

Manaus/AM - Para atestar a veracidade das promoções e ofertas da Black Friday, equipes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC-Aleam), presidida pelo deputado João Luiz (Republicanos) Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec-CMM), presidida pelo vereador Márcio Tavares (Republicanos) realizaram uma fiscalização nesta sexta-feira (25), em um shopping na Zona Centro-Sul de Manaus.

"Neste mês, nossas equipes iniciaram um trabalho de monitoramento de preço em lojas de shoppings e também realizaram uma orientação pedagógica aos lojistas em relação a Black Friday 2022. O objetivo dessa ação é que os consumidores não caiam em armadilhas com preços irregulares", disse o deputado estadual João Luiz.

O diretor-presidente do Procon-AM, Dr. Jalil Fraxe explicou que o objetivo dessa ação é levar mais direitos aos consumidores amazonenses. "O consumidor tem confiado nesse trabalho realizado entre os poderes Legislativo e Executivo. A população nos demanda e indica a localização de estabelecimentos que estão com alguma irregularidade. Nós estamos há duas semanas realizando essa orientação aos lojistas", informou Fraxe.

O coordenador da Comdec/CMM, Jerlison Portilho destacou que a Black Friday movimenta a economia e nesta sexta o consumidor e lojistas receberam orientações. "O objetivo do trabalho aqui é conseguir que o cliente possa levar seu produto de acordo com o preço ofertado na vitrine e também com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)", explicou.

Voz do consumidor

Para o venezuelano Vitor Gonzales, essa ação na Black Friday é muito importante. "Os preços dessa campanha estão ótimos e esse trabalho em conjunto ajuda mais ainda o consumidor amazonense", concluiu.