Shoppings de Manaus são alvos de investigação do MPAM

Manaus/AM - Oito shoppings de Manaus estão na mira do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão decidiu prorrogar inquéritos civis que apura se os estabelecimentos possuem acessibilidade para pessoas com deficiência visual, em cumprimento a Lei Municipal 1.982/2015.

De acordo com o MP, os shoppings devem possuir painéis orientadores de localização com sinalização tátil e piso tátil para atender essa faixa da população. Contudo, o Ministério Público renovou os inquéritos por conta de ainda não ter realizado inspeção nos estabelecimentos.

As inspeções devem ser realizadas pelo Núcleo de Apoio Técnico do MPAM nos seguintes shoppings: Sumaúma, São José, Studio 5, Amazonas, Plaza, Manauara, Cidade Leste e Via Norte.

Os inquéritos foram renovados pelo promotor Mirtil Fernandes do Vale, conforme portarias publicadas no Diário Oficial Eletrônico do MP de quarta-feira (3).