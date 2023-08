Sexta parcela do IPTU vence nesta terça em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus alerta os contribuintes manauaras que optaram pelo pagamento parcelado do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), exercício de 2023, que o vencimento da sexta parcela do tributo vence nesta terça-feira (15).

As guias do IPTU podem ser consultadas e impressas diretamente no portal Manaus Atende, no endereço eletrônico: manausatende.manaus.am.gov.br.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, lembrou que, além de evitar o acréscimo de multa e juros, o pagamento em dia do tributo credencia o contribuinte a concorrer às premiações da campanha IPTU Premiado, que voltará com seus sorteios regulares a partir do próximo mês.