Sexta parcela do IPTU vence amanhã em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), alerta os contribuintes para o vencimento da sexta parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), na próxima segunda-feira (15). O pagamento do carnê em dia evita a incidência de juros e multa sobre as parcelas.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, informou que o índice de inadimplência do tributo ainda é elevado, algo próximo de 60%. “Dos R$ 509 milhões lançados este ano, arrecadamos, até a presente data, aproximadamente, R$ 275 milhões”, enfatizou.

Ainda segundo Pontes, a meta de arrecadação do IPTU para este ano é de R$ 295 milhões. “Pagar o tributo é um ato de cidadania e o contribuinte só tem a ganhar. Além de colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, pagando o IPTU em dia, o cidadão concorre todos os meses a prêmios que somam R$ 85 mil. Pedimos à população, que ainda não pagou seu IPTU para regularizar sua situação”, concluiu.

Para acessar a segunda via do carnê do IPTU 2022, as guias para pagamento estão disponíveis no portal Manaus Atende, no endereço: http://manausatende.manaus.am.gov.br. Mais informações podem ser obtidas, por meio do serviço de informação tributária da Prefeitura de Manaus, no Disque 156.