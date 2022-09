Sexo grupal em escola e advogado fazendo arrastão; veja o que bombou na semana

A semana está terminando, mas para quem perdeu as notícias que mais bombaram nos últimos dias segue um resumão dos principais fatos.

No Rio de Janeiro, oito alunos entre 12 e 17 anos foram flagrados fazendo sexo grupal em uma sala de aula durante o intervalo no Colégio Pedro II, em Realengo, enquanto outros sete assistiam a tudo. O caso acabou indo parar na polícia, já que sexo com menores de 14 anos, mesmo que com eventual consentimento é considerado estupro de vulnerável.

Já em Manaus, o advogado Rafael Gomes da Silva, 28, foi preso por cometer arrastão no bairro Educandos. Ele só foi identificado pela polícia porque deixou a CNH cair durante um dos assaltos.

Após três homicídios em sequência em um prédio, na rua Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, moradores do local foram expulsos por uma facção criminosa. A maioria dos moradores eram venezuelanos e saíram às pressas amedrontados com a violência.