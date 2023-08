Setores do comércio, indústria e serviços ofertam 139 vagas de emprego em Manaus

Manaus/AM - O balcão do Sine Manaus oferta 139 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (28), de 8h às 16h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 38

1 vaga – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar estoque dos produtos ou materiais; localizar lotes a expedir e emitir notas fiscais; conferir encomendas e material a expedir.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Centro ou adjacências;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos em Eletroeletrônica, Elétrica e NR-10 e conhecimento no pacote Office;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, instalação e montagem de equipamentos elétricos, eletrônicos e de automação, respeitando os procedimentos e normas técnicas do meio ambiente, de qualidade, saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Atividades – realizar atendimento e prospecção de clientes de Pequenas e Médias Empresas (PME), venda de produtos e serviços de telefonia, com foco no atingimento das metas mensais, utilizar software de vendas e atuar de acordo com as diretrizes da empresa e operadora; ter experiência em vendas/atendimento ao cliente corporativo, conhecimento básico em Informática e familiaridade com tecnologia e telecomunicações será um diferencial.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego:

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO e Informática básica; residir nos bairros Dom Pedro, Planalto, Alvorada I e II, Redenção, Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Centro, Aparecida, Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Raiz, São Francisco, Petrolina, Japiim, Educandos, Morro da Liberdade, Coroado, Distrito Industrial, Armando Mendes, Zumbi dos Palmares, São José Operário, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Cidade de Deus ou Novo Aleixo;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – realizar conserto e reparo de produtos, troca expressa e garantia; fazer reconhecimento dos produtos Intelbras, atender clientes, conhecer o código do consumidor e pacote Office.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – mapear oportunidades de negócio, elaborar e apresentar propostas comerciais, organizar pedidos, acompanhar entrega de produtos, negociar preços e prazos, redatar contratos e realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Atividades – zelar pela guarda; manter conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 25

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – mapear oportunidades de negócio; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos; acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos; redatar contratos; realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; cumprir as normas de segurança e procedimentos administrativos, a fim de zelar pelo patrimônio físico e pessoal.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Delivery

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, reposição de produtos, armazenamento, verificação de validade, limpeza e organização do local.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conduzir motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno volume e expediente em geral.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional Habilitação na categoria ”B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas; ter tido experiência com vendas de pneus será um diferencial.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem de modulados de acordo com projeto/móveis projetados.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter disponibilidade para trabalho de domingo à sexta-feira;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral e pequenos consertos.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando ensino superior a partir do 3° período, ter curso de Informática avançada, experiência contábil e com planilhas;

Atividades – executar tarefas administrativas; suas funções são direcionadas para tornar os processos mais eficientes e lucrativos, por meio da análise e da gestão de recursos variados, como finanças, recursos humanos, entre outros.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Camareiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e arrumar todas as áreas em tempo hábil, conforme normas de limpeza; prestar excelente atendimento ao cliente; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos; comunicar faltas, danos ou problemas de segurança.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Centro ou adjacências;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produtos tecnológicos, curso de Informática básica, conhecimento em produtos Intelbrás, atendimento a clientes, Código do Consumidor e pacote Office;

Atividades – realizar conserto e reparo de produtos, troca expressa e garantia.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de gerenciamento e informática;

Atividades – supervisionar ações e processos da empresa ou do setor, administrando recursos, fluxos de caixa e processos logísticos envolvidos na produção.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar bolos, tortas e doces em geral.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar rotinas de trabalho; gerenciar estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Frutas, Verduras e Legumes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar as mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de mercadorias; definir os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Comercial (Gerente Comercial)

Escolaridade – ensino superior em administração completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Dashboard, Power Bi, Excel avançado e Target;

Atividades – elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, cursos de MOPP e Direção Defensiva;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança, realizando manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir horários de entrega.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 10

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, dando o acabamento necessário, usando os equipamentos adequados e seguindo desenhos e instruções.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – fazer inspeção ou reparos, como troca de pisos, consertos de encanamentos, troca de louças, reparo em revestimentos, construção de garagens, consertos em telhados, pequenos reparos em pintura e outros serviços.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia terra nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – desempenho da função no processo final da elaboração de produtos.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia terra nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – fornecer assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 15

1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação e paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar os projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens em caso de necessidade da empresa (escala 12×8) e experiência com frota pesada (caminhões e ônibus);

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados; analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Eletromecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações; usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar esmaltação simples, em gel e alongamento; cuidar da estética e saúde e aplicar produtos químicos; realizar massagens estéticas utilizando produtos e aparelhagem; selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de trabalho.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar o veículo a ser reparado; realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Depilador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar procedimentos de higienização e preparação da pele; aplicar técnicas de depilação e depilação artística; relacionar-se com fornecedores e demais profissionais de beleza.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “AB” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviço interno na oficina, como manutenção de aparelhos e instalação de purificadores; ter noções de Refrigeração será um diferencial.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Mecânico em Ar-Condicionado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Técnico em Refrigeração e Climatização;

Atividades – realizar manutenção preventiva, corretiva (Split, Splitão, VRF e Split de Precisão) e procedimentos de boas práticas de refrigeração.

Disponível até 28/08/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.