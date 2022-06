Setemp oferece 100 vagas para cursos gratuitos de qualificação em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti) em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrições com 100 vagas para cursos presenciais de qualificação.

Os cursos são direcionados para as pessoas que buscam qualificação profissional visando entrar no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas, e os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e preencher o formulário, que ficará disponível até a quarta-feira (22).

É importante que os candidatos leiam o edital com atenção para que não haja qualquer dúvida, sendo necessário que, no ato de inscrição, sejam anexados e enviados os documentos de RG e CPF, e comprovantes de escolaridade e residência.

A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 23 de junho, no Portal do Trabalhador, e as aulas estão previstas para começar na segunda-feira (27), na Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018.

Lista dos cursos

• Agente de Portaria (40 vagas) - 150h

• Assistente Administrativo (40 vagas) - 150h

• Instalação e Manutenção de Condicionador (20 vagas) - 160h