Sete entidades sociais recebem 1,3 tonelada de alimentos do Sesc em Manaus

Manaus/AM - Sete entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil, que trabalham com famílias em situação de vulnerabilidade social, em Manaus, receberam 1,3 toneladas de alimentosarrecadados no ingresso solidário do circuito de Festas Juninas do Sesc Amazonas.

A entrega ocorreu ontem à tarde (05) para as instituições Abrigo Moacyr Alves, Abrigo Monte Salém, Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família (Amaff), Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/Manaus), Casa do Idoso São Vicente de Paulo, Casa do Migrante Jacamim e Casa Vhida.

As campanhas sociais realizadas em prol do programa Mesa Brasil têm beneficiado milhares de famílias, como explica a Gerente de Programas Sociais do Sesc AM, Andreza Litaiff.

Atualmente, segundo ela, 265 entidades sociais estão cadastradas no programa do Sesc, tanto em Manaus quanto no interior do estado, que atendem famílias em situação de risco.

“Com as parcerias que temos firmado, inclusive com a adesão dos ingressos sociais para a entrada em eventos, conseguimos doar um total de 177 toneladas de alimentos, somente neste primeiro semestre do ano”, explica.

Entre os principais doadores estão a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Secretaria de Produção Rural (Sepror), a Rede Carrefour, o Atacadão Supermercados, o Fundo de Promoção Social (FPS), entre outros.

Para Silvana Barroso, gestora da Casa do Migrante Jacamim, o programa Mesa Brasil tem sido um grande parceiro desde 2015, não só com alimentação, mas também com outras doações que são de grande importância e necessidade para os acolhidos.

“Hoje, estamos recebendo aproximadamente 100 quilos de alimentos que irão favorecer as famílias que vieram do interior para tratamento de saúde e outras que estão em situação de rua, para que tenham mais segurança alimentar e melhor qualidade de vida”, explica.

Para ela, é muito importante receber uma doação como essa para atender as famílias assistidas pela entidade, pois as necessidades são muitas.