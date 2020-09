Sete carretas são apreendidas na BR-174 com madeira ilegal em Manaus

Manaus/AM - Sete carretas transportando aproximadamente 267 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidas na BR-174, em Manaus, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os veículos estavam vindo de Roraima e tinham como destino Manaus, Iranduba/AM, Campinas/CE e Fortaleza/CE. A ação ocorreu no último domingo (27).

Após verificação da documentação da carga, os policiais federais identificaram que as empresas responsáveis estavam com suspeita de fraude no plano de manejo da madeira. As carretas transportavam madeira do tipo Cupiúba e Maçaranduba, que foram levadas para análise da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.