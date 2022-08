SESI abre 250 vagas gratuitas para o EJA em Manaus

Manaus/AM - O Serviços Social da Industria (SESI Amazonas) está com inscrições abertas para quem quer fazer o ensino fundamental ou médio no modelo de ensino a distância. Os interessados não pagam pelo curso e podem se inscrever até o dia 25 na Escola SESI Emina Barbosa Mustafa, localizada na Alameda Cosme Ferreira, 3.295, bairro Aleixo ao lado do SESI Clube do Trabalhador, no horário de 9h às 21h. As vagas são gratuitas e as aulas vão começar no mês de setembro.

Para participar é necessário ter idade mínima de 15 anos para cursar o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. O curso é totalmente gratuito, com 80% das aulas online e 20% com encontros presenciais.

Os telefones para contato com WhatsApp são: 3182-9925, 98404-3683 ou 98426-4985.

