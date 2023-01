Sesc divulga edital com bolsa de estudo integral para ensino médio e fundamental em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, situado na unidade do Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada, está com edital aberto para a inscrição de novos alunos bolsistas. No total, são 25 vagas destinadas ao 8º e 9º ano do ensino fundamental (turno vespertino) e para todas as séries do ensino médio (turnos matutino e vespertino).

As bolsas são oferecidas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. Podem participar do processo seletivo, dependentes de trabalhadores do comércio, estudantes da rede pública de ensino, e candidatos com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

As inscrições serão realizadas nos dias 12 e 13 de janeiro na secretaria escolar do Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, no horário das 08h às 12h e das 13h às 16h. Para mais informações, a Escola Sesc disponibiliza o seguinte contato: (92) 2121-5393.

Confira abaixo o edital completo (Nº 001/2023), com todas as informações sobre a documentação necessária, o cronograma de datas e os critérios de classificação.