Sesc Amazonas abre inscrições para bolsas de 100% em curso de inglês

Manaus/AM - O Sesc-AM está com inscrições abertas para o processo seletivo referente à bolsas de estudos de 100% no curso de Língua Inglesa. As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (25/7), das 9h às 16h30, na unidade do Sesc Centro, situado na Rua Henrique Martins, n.427.

A iniciativa é destinada aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da educação básica da rede pública cuja renda mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

“No total, são 28 vagas a serem preenchidas por ordem de classificação, após análise dos pré-requisitos com base nas informações e documentos fornecidos pelo candidato ou responsável”, explica a Coordenadora de Educação do Sesc-AM, Bruna Dias.

O Edital está disponível no site do Sesc Amazonas. O resultado final, que será divulgado no dia 28/7, a partir das 14h.