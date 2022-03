Sesc AM divulga lista de aprovados para o curso EAD-EJA Ensino Médio

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (03), o Sesc AM torna pública a lista de selecionados e suplentes dos candidatos aprovados no programa Educação a Distância para Jovens e Adultos (EAD-EJA) – Ensino Médio. O total de vagas ofertadas é de 25 para o turno vespertino e mais 25 para o turno noturno.

Para efetuar a matrícula, é preciso se dirigir à secretaria escolar, localizada na unidade do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, 427) e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF ou CNH; Certidão de Nascimento ou Casamento; Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental e/ou Certificado de Conclusão do curso; Comprovante de Residência e Foto 3x4.

A lista completa dos aprovados pode ser conferida neste link: https://bit.ly/ResultadoEAD_EJA . O curso gratuito tem duração de 18 meses com encontros presenciais semanais obrigatórios no Centro Educacional Sesc Danilo de Matos Areosa, situado na unidade do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, n. 427). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (92) 2126-9557 ou 98127-3967.

Os estudantes também terão acesso a atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos estados participantes. O projeto é oferecido em Rondônia, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Confira os nomes dos 25 selecionados em cada turno:

TURNO VESPERTINO

1. NATÁLIA SOUZA DE LIMA

2. LADIEL LUENDEL SANTIAGO E SILVA

3. REGIANE DA SILVA CASTRO

4. FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ARAÚJO

5. LUCCAS ANDRE PAULA RIBEIRO NASCIMENTO

6. IVAN BENCHIMOL DA SILVA

7. LUCIO SOUZA DO NASCIMENTO

8. ELIANA BATISTA DA SILVA

9. HARLISON ARAÚJO PINTO

10. BEATRIZ FELIX VIEIRA

11. FELIPE COSTA DA SILVA

12. CAROLINA SILVA DA CHAGAS

13. LEONILDA FERNANDES NOGUEIRA

14. FRANCILENE FERREIRA BENCHIMOL

15. MARIA QUEITIANI TORRES DE SOUZA

16. JULIANO PEREIRA DE SÁ

17. THAIS DE OLIVEIRA LUCAS

18. SILVIANE SOUZA DE CASTRO

19. JUCELIA BITENCOURT DA SILVA

20. BRANDOW RODRIGUES AQUINO

21. GRACIRENE PEREIRA DA SILVA

22. TATIANA ALVES DA SILVA MARTINS

23. ANGELA BRAGA FERNANDES

24. CÍNTIA PALOMA GOMES COSTA

25. OSIVAN MARCELO SILVA RIBEIRO

TURNO NOTURNO

1. FRANCISCA ARAUJO RODRIGUES

2. DEYVISON MARINHO CALDAS

3. GABRIELLY COSTA DE OLIVEIRA

4. AGATHA DE OLIVEIRA SOARES

5. STEPHANIE PIMENTEL DO ESPÍRITO SANTO

6. IOLANDA GONDIM BARATA

7. NATHALIA GOMES DA MOTA

8. ANDREY ANDRADE MENDONCA

9. MARFISA MACIEL PANTOJA

10. RENATO DOS SANTOS ABENSUR

11. MARIA CAROLINA MELO DE SOUZA

12. ANTONIA BARBARA DA SILVA MOTA

13. MILUCIA LEITE CARDENAS

14. NEIL ARMISTRONG SANTAREM MARTURANO

15. ANDRESSA DA SILVA PEDROSO

16. SUELEN MAIA DA SILVA

17. LUCIDÉIA TAVARES DOS SANTOS DAMASCENO

18. VALÉRIA CARDOSO NERI

19. MARIA GRACINEZ FARIAS DOS SANTOS

20. CAROLAINE VIEIRA GUIMARÃES

21. ERIK COSTA MONTEIRO

22. SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA

23. NAYLA MARIA PERES DA SILVA

24. GLAUCIA GIZELLE COSTA

25. HELIO PIRES BARBOSA