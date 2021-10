SES-AM e FVS disponibilizam 85 profissionais para ações de saúde durante Boi Manaus

Manaus/AM - Cerca de 85 profissionais estarão disponíveis para ações de saúde durante a programação do Boi Manaus, de sexta-feira (22) a domingo (24), no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus, evento com o público limitado a 3 mil pessoas por noite.

São 10 servidores da SES-AM por noite, os quais irão atuar nas ambulâncias em atendimentos emergenciais durante a programação cultural. “É de grande importância a participação voluntária dos servidores com experiência em atendimento de urgência e emergência, fazendo a retaguarda do evento no serviço de ambulância”, ressaltou a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Bruna Machado.

As equipes técnicas da FVS-RCP vão atuar na fiscalização dos protocolos sanitários previstos para a realização de shows musicais com presença de público. De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, será exigido esquema vacinal completo, incluindo apresentação de teste negativo, RT-PCR ou de antígeno, para Covid-19, daqueles que estiverem com a aplicação da segunda dose com menos de 15 dias.

“São as obrigatoriedades que já foram implantadas em outros eventos, como os jogos de futebol. Nossas equipes vão também orientar sobre o distanciamento social, nas filas de entrada e durante o evento, além de orientar que o público mantenha o uso da máscara de proteção respiratória enquanto não estiver consumindo bebidas”, destaca Tatyana.

Testagens - A FVS-RCP realiza as testagens de detecção de Covid-19 nas equipes de serviço que vão atuar, pelo Governo do Estado do Amazonas, no Boi Manaus. São 30 técnicos da instituição disponíveis para a realização dos testes em sete pontos de coleta. O esperado é testar cerca de 600 trabalhadores em dois dias de testagens. As testagens ocorrem na Arena da Amazônia. Nesta sexta-feira (22/10), os testes ocorreram das 9h às 16h, e neste sábado (23/10), das 9h às 12h.