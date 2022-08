Servidor da Seduc esmagado por carreta em Manaus foi arrastado por 30 metros

Alcicley morreu na hora e ficou debaixo do veículo por mais de 1 hora, até a chegada da perícia e do IML no local.

Manaus/AM – O servidor da Seduc, Alcicley Vale Neto, morreu na manhã desta quinta-feira (11), ao ter parte do corpo esmagado por uma carreta após cair da garupa da motocicleta onde estava na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim. Alcicley foi arrastado pelo veículo por aproximadamente 30 metros.

