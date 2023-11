Servidor da Secretaria de Saúde é preso por vender gerador de hospital em Manaus

Manaus/AM - O ex-diretor de logística da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Ionaldo Vasconcelos Fernandes, foi preso na terça-feira (21) por suspeita de peculato.

Ionaldo, que é servidor estatutário, está lotado no Hospital Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, e foi preso por suposta participação na venda de um gerador de energia do antigo Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, enquanto estava no cargo de chefe do Departamento de Logística da pasta de saúde.

O peculato é um crime previsto no Código Penal Brasileiro que consiste na apropriação ou desvio de bens, valores ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que o funcionário público tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou de terceiro.

A prisão de Ionaldo foi determinada pela Justiça. O servidor segue detido, de acordo com sua defesa.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Amazonas e aguarda um posicionamento sobre a prisão do servidor.